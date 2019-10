Nigeria, le vittime della scuola coranica: ”catene, torture, abusi sessuali”

di Askanwes

“Ci legavano una catena alle mani e alle gambe. Ci dicevano di non andare in giro in pantofole, che non bisognava fare il bagno, mangiare carne, usare dispositivi come computer, telefoni e altre cose”. Comincia così il racconto dell’orrore di uno delle centinaia di ragazzi vittime di abusi e torture in una scuola religiosa a Kaduna in Nigeria.