Nigeria: altra scuola coranica dell’orrore, 300 ragazzi abusati

Una nuova “casa dell’orrore” è stata scoperta in una scuola coranica privata di Daura, nello stato di Katsina, nel Nord della Nigeria, dove oltre 300 ragazzi sono stati incatenati, torturati e abusati sessualmente: lo ha annunciato ieri la polizia locale, precisando che molti ragazzi sono riusciti a fuggire domenica dai loro aguzzini e che almeno una sessantina sono stati portati in salvo dopo essere stati trovati in catene.

A inizio ottobre, ricorda l’Afp, un’operazione di polizia aveva già messo fine ad abusi analoghi in un’altra istituzione islamica, nel vicino stato di Kaduna, dove altrettanti studenti erano sottoposti a maltrattamenti.