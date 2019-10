Berlino: ‘Sanzioni UE alla Turchia non in agenda’

Condividi

BERLINO, 15 OTT – Per il momento “il tema delle sanzioni alla Turchia non è in agenda” del prossimo Consiglio europeo di giovedì. Lo rivela una fonte ben informata del governo di Berlino. Si “parlerà dell’invasione della Turchia”, prosegue la fonte, ma non di sanzioni. Tuttavia, data la fluidità della situazione nella regione e i cambiamenti giorno per giorno, non è nemmeno possibile escludere del tutto questa misura, si precisa da Berlino. (ANSA)