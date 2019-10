Seviziata e infoibata dai partigiani, coperta targa per Norma Cossetto

Norma Cossetto non avrà il giardino che le doveva essere dedicato a Milano, in via Einstein. Un piccolo spazio davanti alle residenze universitarie del Politecnico. I motivi non sono noti, eppure c’era una delibera della Zona 4 vistata da un funzionario comunale. Nella motivazione del voto favorevole delle giunta di Municipio si spiega che c’era anche il nullaosta del Rettore del Politecnico di Milano.

La targa era già pronta ma l’Università ha comunicato di avere provveduto a coprirla come chiesto dal Comune di Milano. Eppure Norma Cossetto è un nome che dovrebbe unire. Insignita della medaglia d’oro alla memoria, la giovane fu imprigionata, torturata e seviziata e quindi infoibata dai partigiani titini il 5 ottobre del 1943.