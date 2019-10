Telefono Tiziano Renzi: ”scheda straniera presa a Medjugorie per i pellegrinaggi”

Condividi

“Ancora una volta leggo notizie false e gravemente diffamatorie nei miei confronti. A differenza di quanto riportano alcuni quotidiani non ho mai avuto telefoni intestati a cittadini extracomunitari. Mai. Ho consegnato alla procura tutti i miei telefoni, anche quelli vecchi non piu’ in uso, oltre all’IPad e ai computer e sto aspettando che mi vengano restituiti per recuperare le foto dei miei nipoti che sono l’unica cosa cui tengo di quei telefoni. Non so cosa sia questo telefonino intestato a un extracomunitario. L’unica scheda telefonica straniera e’ una scheda comprata a Medjugorie, da utilizzare nel corso dei frequenti pellegrinaggi e che peraltro non avevo ancora mai usato”.

Lo dichiara in una nota Tiziano Renzi, commentando quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa.