Siria, Meloni: ”sanzioni Ue contro Erdogan”

Condividi

ROMA – “Vergognoso silenzio dell’Occidente sull’invasione turca della Siria del nord. USA e UE hanno giustificato le sanzioni economiche contro la Russia come una reazione alla violazione russa dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Ora coerentemente pretendiamo che la UE attivi sanzioni immediate contro la Turchia del sultano Erdogan per l’invasione della Siria del nord e la guerra ai curdi, popolo che tanti meriti ha nella lotta ai tagliagole dell’ISIS”. Lo afferma la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.