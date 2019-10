Siria: iniziata offensiva di Erdogan contro i Curdi

“Caccia turchi hanno lanciato raid su aree civili. C’è grande panico fra la popolazione nella regione”, ha twittato un portavoce dei combattenti curdi nel nord della Siria.

RAW: Turkey deploys tanks & equipment at Syrian border near the town of Akcakale, Sanliurfa province.

Ankara said on Tuesday that preparations for a military operation against the US-backed Kurdish forces in northeastern Syria were complete. pic.twitter.com/nuxTsnQCwI

