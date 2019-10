La sinistra si scatena se il delinquente è italiano. Se è straniero vanno a trovarlo in carcere

La sinistra più bella del mondo ce l’abbiamo noi. È ossessivamente antinazionale e si scatena con i suoi attivisti sui social. Se il delinquente è immigrato lo ama e lo va a trovare in carcere. Se chi uccide è italiano, arriva la morale: “Visto? Non è extracomunitario”. Come se non fosse vero che le carceri italiane sono pieni di stranieri che vengono qui a rubare, spacciare, ammazzare. Sono oltre il 30 per cento dei detenuti, ha detto il capo della polizia, Gabrielli, e noi stiamo ancora a discutere. Come se non bastassero i maledetti di casa nostra.

“E’ italiano, strillano” – – Femminicidio l’altra notte dalle parti di Bergamo e il compagno da network che una volta stava in sezione ne approfitta: quell’uomo (foto sopra) è italiano. E allora? Pensa che qualcuno possa avere pietà di un assassino che fa fuori la moglie?