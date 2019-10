La Francia sorteggerà 150 cittadini per avere suggerimenti contro il cambiamento climatico

In Francia 150 cittadini sorteggiati ai quattro angoli del Paese sono chiamati a partecipare a un nuovo grande dibattito e proporre al governo misure concrete di lotta ai cambiamenti climatici.

Da oggi prende il via la ‘Convenzione cittadina per il clima’, voluta dal presidente Emmanuel Macron per coinvolgere i cittadini nell’azione del suo governo, sulla scia del Grande Dibattito nazionale dei mesi scorsi, in risposta alla crisi dei gilet gialli e al diffuso malcontento sociale. Questa volta, in un insolito esercizio di democrazia partecipativa, 150 cittadini si riuniranno durante sei fine settimana – tra il 4 ottobre e il 26 gennaio – per confrontarsi sulla crisi climatica e stilare una lista di proposte concrete da consegnare al governo.