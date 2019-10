“Al tavolo della globalizzazione l’Europa non sarà un commensale, ma una pietanza”

Condividi

Lettera di Giulio Tremonti al “Corriere della Sera” – Caro direttore, l’ alfabeto della globalizzazione si fa ogni giorno più angoscioso: A come auto, il dinosauro industriale prossimo venturo; B come banche centrali, ormai fabbriche a ciclo continuo di trilioni di moneta a tasso zero; C come Cina, la rivale degli Usa nella guerra fredda 2.0.; D come dazi, tra le armi più usate in questa guerra; E come Europa post Brexit, persi i mari e ridotta sul continente l’ Europa rischia di sedere al tavolo globale, ma non come commensale, come pietanza;

G come Greta, con l’ allarme sul clima o sull’ inquinamento; H come Hong Kong, il simbolo delle rivolte in incubazione in tutta l’ Asia; I come inflazione, in un mondo capovolto questa considerata non più come una nemica, ma come una irraggiungibile amica; L come «Libra», l’ eversiva moneta senza Stati; M come manifattura, ovunque in calo;