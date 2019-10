UE, commissario Gentiloni annuncia: 1000 miliardi per l’ambiente

Gentiloni: l’Ue pronta a investire mille miliardi per l’ambiente. La nuova Commissione europea è pronta a investire sulla sostenibilità ambientale e per farlo è disposta a mettere sul piatto stanziamento di oltre mille miliardi. Bruxelles intende sostenere “un grande piano di investimenti per l’Europa sostenibile: l’obiettivo è mettere in campo oltre mille miliardi in investimenti ambientali” per cogliere le “grandi opportunità” che questa trasformazione economca in corso offre.

Lo ha annunciato il nuovo commissario degli Affari economici e monetari, l’italiano Paolo Gentiloni, in un video messaggio al convegno di presentazione del rapporto Asvis. “Cercherò inoltre – ha spiegato l’esponente del Pd – di integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella procedura del semestre europeo”, procedura attraverso la quale “si verificano gli impegni delle politiche di bilancio dei paesi membri”.