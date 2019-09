Roma: anziana picchiata e rapinata da due Rom

Non c’è pace per gli anziani in una città come Roma, lasciata in balia della criminalità. Un uomo è stato fermato per concorso in rapina aggravata ai danni di un’anziana donna, aggredita alle spalle da due rom mentre stava rincasando in via Conegliano, nel quartiere Tuscolano, a Roma.

Un’aggressione infame e vigliacca. La donna era stata gettata in terra e colpita più volte al capo. Le grida d’aiuto della vittima avevano attirato l’attenzione dei vicini e messo in fuga i due aggressori, un uomo ed una donna, entrambi romeni, lei di 31 e lui di 25 anni. Quest’ultima è stata subito arrestata dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Appio e del Reparto Volanti, mentre l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce.