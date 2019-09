Donna trovata uccisa in un sacco a pelo, arrestato clandestino

Condividi

foto ansa

COMO, 25 SET – Una donna di 48 anni è stata trovata uccisa in un sacco a pelo in un bosco nel comasco, nel comune di Lomazzo.

L’omicida, un clandestino 45enne di origine marocchina come la vittima, era il suo compagno ed è stato fermato durante un controllo casuale dalla polizia locale in piazzale Lugano, a Milano. L’uomo è stato bloccato nel corso di controlli antidroga dagli agenti del nucleo contrasto stupefacenti, appena è stato avvicinato dai poliziotti ha detto “sono stato io a farlo”. A quel punto gli è stato chiesto a cosa si riferisse e ha confessato di aver maltrattato e ucciso la compagna, il cui corpo è stato poi infilato in un sacco a pelo e nascosto nell’area boschiva.