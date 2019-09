Pesaro, Rom lava i suoi vestiti nella fontana storica

Lava i vestiti nella fontana e nell’acqua vi versa persino il detersivo. Così, una donna di origine rom ha trasformato in lavatoio personale la splendida anticaglia architettonica del Trebbio, in piazza Lazzarini, a Pesaro. Uno scempio inenarrabile compiuto in pieno giorno, difronte all’ingresso dello storico teatro Rossini. Ignara dell’inestimabile valore del cimelio – si tratta di una fontana seicentesca importata dal palazzo ducale di Casteldurante in occasione dell’arrivo in città di Claudia De’ Medici, sposa di Federico Ubaldo Della Rovere – vi ci ha messo in ammollo i propri vestiti. Stole colorate, gonne damascate, ma anche reggiseni e slip, galleggiavano sulla superficie dell’acqua sotto lo sguardo attonito del pubblico del Rof, delle prime e dei concerti.

A denunciare i fatti, è stata una passante che, fortemente indispettita dal comportamento della rom, non ha esitato ad immortale con lo smartphone la desueta, assai bizzarra, circostanza. “ Oggi una rom ha pensato bene di farsi il bucato nella fontana, – avrebbe scritto la donna nel post riportato dal quotidiano locale viverepesaro.it nel gruppo ‘Sei di Pesaro se…’ – e ha messo pure il detersivo!” .