Ong, nave Ocean Viking a Messina con 182 migranti

E’ arrivata al porto di Messina la nave Ocean Viking con 182 migranti a bordo, tra cui donne e bambini. L’imbarcazione di Sos Mediterranè e Medici senza frontiere attraccherà tra poco sulla banchina del Molo Norimberga. I clandestini saranno quindi trasferiti all’hotspot di Bisconte.

La decisione di indicare la città siciliana come porto sicuro è stata presa dal Viminale dopo che la Commissione europea ha raggiunto un accordo sulla redistribuzione dei migranti in cinque paesi dell’Ue.







A Messina è già pronta la macchina dell’accoglienza che, come accaduto nel passato, sarà predisposta per ricevere i migranti e per fornire anche una prima assistenza medica una volta che saranno sbarcati. liberoquotidiano