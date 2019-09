Parenzo scatenato: “Mi avete offeso. Vengono i carabinieri a prendervi, vi porto via tutto”

“Ho dato mandato al mio avvocato di denunciare l’emittente veneta Telecittà e il conduttore Enzo Spatalino per l’ignobile trasmissione contro di me. Il ricavato andrà interamente al finanziamento di una borsa di studio per giovani giornalisti”. Alla fine, David Parenzo sbotta. Il giornalista, voce della Zanzara con Giuseppe Cruciani, ha deciso di agire dopo la trasmissione andata in onda sull’emittente padovana Telecittà.

Il conduttore Enzo Spatalino, reso celebre proprio dalla Zanzara, ha offerto microfono e visibilità a ‘Mauro da Mantova’, ascoltatore protagonista di interventi regolari alla Zanzara. Da Telecittà, il sedicente ‘Mauro da Mantova’ non si è minimamente trattenuto, complici gli assist forniti dalle telefonate di telespettatori.