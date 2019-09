Comincia l’accerchiamento all’Iran, militari Usa in Arabia Saudita

Iran: Pentagono,militari Usa a Riad per difesa aerea e missilistica. Sarà in primo luogo di natura difensiva, aerea e missilistica, la missione delle forze militari Usa che saranno dispiegate in Arabia Saudita dopo gli attacchi ai pozzi di Riad attribuito all’Iran. Lo ha precisato il capo del Pentagono, Mark Esper, dopo aver annunciato l’approvazione da parte del presidente Donald Trump dell’invio di forze americane a Riad e negli Emirati Arabi Uniti.

Il capo del Pentagono ha precisato che il numero dei militari Usa dispiegati in Arabia Saudita sarà limitato e non ha menzionato alcun possibile attacco contro l’Iran. ​Josep Dunford, capo dello stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, ha detto che le forze Usa “non raggiungeranno il migliaio” e che non sono ancora state individuate specifiche unità.