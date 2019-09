Iran: le donne potranno entrare negli stadi

Condividi

Svolta in Iran: le donne potranno entrare negli stadio per assistere alle partite di calcio. Ma inizialmente solo per i match internazionali. Lo ha annunciato il ministro dello Sport della Repubblica islamica, Masoud Soltanifar, dopo le polemiche per la morte della tifosa Sahar Khodayari.