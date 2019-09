Bergoglio da’ ordini alla Rai: usare linguaggio pacato

Bergoglio, capo di stato del Vaticano, continua a intromettersi negli affari italiani. “La RAI, nella sua lunga storia, ha sempre offerto un contributo importante per aiutare il popolo italiano a sentirsi tale, con la sua lingua e la sua cultura. E in questi tempi, più che mai, si avverte la necessità di notizie comunicate con completezza, con un linguaggio pacato, in modo da favorire la riflessione; parole ben ponderate e chiare, che respingano toni aggressivi e sprezzanti”.

Così il Papa alla delegazione della Testata Giornalistica Regionale della RAI. Parole “in verità, in bontà e in bellezza”.

Ecco qualche esempio di pacatezza, come Bergoglio insegna

Papa Francesco: ‘Se uno mi offende la madre gli do un pugno’