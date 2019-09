“Evacuazione umanitaria”, Unhcr porta 98 migranti dalla Libia in Italia

ROMA, 13 SET – Un gruppo di 98 rifugiati è stato evacuato oggi dalla Libia in Italia. Si tratta della terza evacuazione umanitaria diretta realizzata quest’anno verso il paese. Lo comunica l’Unhcr, spiegando che “con il conflitto che continua a infuriare in Libia, le operazioni di evacuazione rappresentano un’ancora di salvezza per i rifugiati più vulnerabili che si trovano nei centri di detenzione e in contesti urbani e che hanno un disperato bisogno di sicurezza e protezione”.

I rifugiati vengono da Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan, e tra essi vi sono 52 minori non accompagnati. Il più piccolo è Yousef, un bimbo somalo di 7 mesi nato in un centro di detenzione e in viaggio insieme ai genitori. La maggior parte dei rifugiati è stata a lungo trattenuta nei centri di detenzione in Libia, alcuni per oltre 8 mesi. Con questa operazione sale a 1.474 il numero di rifugiati vulnerabili assistiti dall’Unhcr ed evacuati dalla Libia nel 2019; tra essi, 710 sono stati trasferiti in Niger, 393 in Italia, e 371 reinsediati in Europa e Canada.