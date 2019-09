Ong, nave Ocean Viking preleva 50 migranti

Condividi

C’è attesa per conoscere le sorti della Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Msf, che ieri pomeriggio al largo della costa libica ha prelevato 50 clandestini che erano sul solito “gommone in avaria”. Come annunciato ieri sera da Sos Meditarrenee ieri sera “ci sono volute 3 ore per completare le operazioni”. E’ il primo soccorso di una nave ong con il nuovo governo in carica. Fino ad ora l’ex ministro dell’Interno ha sempre firmato il divieto di ingresso della imbarcazione.

Intanto resta in stallo la situazione dell’Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye che da giorni attende di potere sbarcare un gruppo di migranti soccorsi il 31 agosto scorso. A bordo restano in otto.