Francia: “rapporti forti con la Russia”. Macron andrà a Mosca

È ripreso il formato “2+2” tra Francia e Russia e già Parigi afferma: “dobbiamo assolutamente lavorare per ripristinare la stabilità strategica in Europa al fine di creare la nuova architettura proposta dal presidente della Repubblica francese, poiché l’Europa non sarà mai sicura se non avremo relazioni chiare e forti con la Russia”, ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian.

Emmanuel Macron, che ha ricevuto Vladimir Putin alla fine di agosto nella sua residenza estiva nel sud della Francia, chiede una normalizzazione delle relazioni con Mosca, nonostante le divergenze su diversi argomenti delicati.