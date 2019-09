Belgio: vietata macellazione halal, ira degli islamici

Condividi

In Belgio è stata appena varata una legge a protezione del benessere animale, che ha fatto subito infuriare la comunità islamica. La nuova normativa rende illegale la macellazione rituale prevista dai precetti coranici vigenti in ambito culinario. In particolare, le regole appena introdotte vietano lo “sgozzamento ad animale ancora cosciente” , obbligando quindi tutti i macellai a recidere la gola di mucche, capre e pecore soltanto dopo avere “stordito” o “sedato” tali bestie.

Le recenti disposizioni adottate a livello federale si aggiungono a quelle approvate nei mesi precedenti dai parlamenti delle regioni della Vallonia e delle Fiandre, tutte sollecitate dalle ong ecologiste e contestualmente avversate dalle autorità musulmane.