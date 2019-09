Prete in overdose di cocaina mentre accompagna ragazzi in gita

Condividi

IMPERIA. Un prete è andato in overdose di cocaina mentre accompagnava in gita a Cremona alcuni ragazzi dell’istituto Don Bosco di Alassio. La vicenda è avvenuta a giugno, ma solo ora se n’è avuta notizia. A soccorrere il sacerdote sono stati gli stessi ragazzi di cui aveva la custodia. Il prete è stato portato in ospedale dove sono accorsi gli agenti della squadra Mobile a interrogarlo.

Come scrive LA STAMPA, il sacerdote è stato segnalato alla prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale e in questi giorni sta iniziando un percorso rieducativo con il personale del Nucleo Operativo Tossicodipendenze della prefettura.