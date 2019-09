Bologna, spaccio in zona universitaria: 4 stranieri arrestati

Polizia in borghese in zona universitaria: quattro arresti per droga. Operazione della squadra mobile in abiti civili in zona universitaria nel pomeriggio di ieri, fra le 13 e le 21. La quarta sezione contrasto al crimine diffuso della Polizia di Stato ha arrestato quattro persone per spaccio di sostanza stupefacente, tutte in direttissima nella giornata di oggi e tutte irregolari sul territorio con precedenti specifici.

Il primo ammanettato è un libico del ’96 visto in via Petroni mentre cedeva mezzo grammo di eroina: la perquisizione viene estesa al suo domicilio e lì veono trovati 100 involucri di eroina per un totale di 60 grammi, tutta già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Nell’appartamento anche 2 mila euro in contanti.