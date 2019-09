Il fondatore di Open Arms possiede ville di lusso e un sontuoso palazzo

Condividi

Il fondatore e capitano della nave Open Arms , Oscar Camps , ha pagato circa 4.168 euro al mese per due mutui e il noleggio di uno chalet di lusso, fino a pochi mesi fa. La nave Open Arms è nell’occhio dell’uragano dopo essere stata accusata dall’Italia di promuovere l’immigrazione clandestina. Ora, la nave potrebbe affrontare una multa di 900.000 euro in Spagna per aver disobbedito al divieto del governo di cercare attivamente imbarcazioni con clandestini.

In particolare, il capitano degli Open Arms, una ONG sponsorizzata dalle Open Society Foundations di George Soros , ha una casa bifamiliare in un comune di Barcellona vicino a Mataró, un piccolo palazzo a Girona e un’altra villa di lusso vicino alla città portuale di Denia (Alicante).







La prima delle proprietà è una villa a situata a Tiana con un’area costruita, secondo il Catasto, di 256 metri quadrati. Óscar Camps ha acquisito questa proprietà nell’agosto 2018 con sua moglie. La casa è tassata con un mutuo del valore di 408.000 euro ed è stata concessa da Deutsche Bank. Per l’acquisto di questa proprietà, Oscar Camps pagherebbe circa 1.700 euro al mese .

La villetta a schiera, valutata oltre mezzo milione di euro secondo la semplice nota dell’immobile, ha due piani, diverse camere da letto e un garage di 83 mq. Ha anche un allarme e diverse telecamere di sicurezza per prevenire i furti. La casa si trova a poco più di un chilometro dall’esclusivo Maritime Club di Montgat. Óscar Camps e la sua famiglia si sono stabiliti in questa casa alcuni mesi fa.

Il secondo degli immobili di proprietà del fondatore e capitano degli Open Arms si trova anche in Catalogna: è un palazzo situato a Santa Coloma de Farners (Gerona) . La casa si trova su un terreno di 937 metri quadrati e si compone di tre piani, 117 metri quadrati ciascuno. Come registrato nel catasto, il piano terra è composto da soggiorno, sala da pranzo e cucina. Il primo piano è composto da quattro camere da letto, due bagni e uno studio. Questa proprietà è stata costruita nel 1983 ed è stata ereditata da Óscar Camps, quindi una persona con cui condivide il suo secondo cognome appare anche come comproprietario. La casa ha un tetto in ardesia preparato per resistere a forti nevicate . Santa Coloma de Farners è il comune in cui è nato il presidente della Generalitat Quim Torra .

Óscar Camps possiede anche un altro chalet situato nella Comunità Valenciana. In particolare, nel comune di Els Poblets (Alicante) , situato tra le città di Gandía e Denia. Questa proprietà è stata acquisita con la moglie nel gennaio 2010 ed è tassata con un mutuo di 229.058,60 euro concesso dalla Cassa di risparmio di Valencia, Castellón e Alicante. Per questa proprietà esclusiva, Óscar Camps pagherebbe circa 968 euro al mese se non avesse anticipato il pagamento di alcun prestito.

La casa in cui risiede Camps è di 326 metri quadrati ed è dotata di forti misure di sicurezza: allarme e diverse telecamere di videosorveglianza. Ha due giardini su più livelli pronti per l’installazione di una piscina. È una casa a schiera di quattro piani (incluso il seminterrato) con tre camere da letto e tre bagni. Il piano principale, 78 metri quadrati, ha un portico che dà accesso al soggiorno e alla sala da pranzo, un bagno e un ufficio cucina con una terrazza che si affaccia sull’area verde protetta di Can Puig Carbó.

Oscar Camps #OpenArms obbligato dalla legge non riesce a pubblicare le sue relazioni finanziarie annuali, nascondendo tutti i sussidi pubblici e le donazioni.

