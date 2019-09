Sudafrica, proteste contro immigrati: 5 morti, 90 arresti

Il portavoce del ministero del lavoro Makhosonke Buthelezi, la scorsa settimana, ha dichiarato all’AFP che i datori di lavoro “preferiscono (camionisti stranieri) perché possono lavorare per lunghe ore a un costo molto più economico, quindi tendono a sfruttarli“.

“La gente del Sud Africa ha fame, mentre le aziende in Sud Africa impiegano gli stranieri … (perché) il loro lavoro è a basso costo. Siamo affamati e arrabbiati”, ha detto Zungu ad AFP.

South Africa, Johannesburg… 'another store has been looted today'

Mainstream media will not broadcast this video, so it is up to you to spread this videopic.twitter.com/gKbSmp4aVb

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) September 2, 2019