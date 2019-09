Militari accerchiati da immigrati per impedire un arresto

Non è la prima volta che accade, in Italia. I migranti si disinteressano delle divise e le attaccano pur di evitare l’arresto di un loro compagno. Questa volta i fatti sono avvenuti a Mestre, dove un gruppo di stranieri ha circondato dei soldati per impedire loro di raggiungere uno spacciatore.

Secondo quanto riporta ilGazzettino, è domenica sera quando la pattuglia di Strade Sicure passa nei dintorni dei giardini di via Piave. Un normale controllo in una zona nota per lo spaccio di droga. Una piazza di spaccio per l’eroina gialla, lo stupefacente che in quell’area continua a mietere vittime come rivelato solo un anno fa dal Giornale.it.