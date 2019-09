Sudafrica, proteste contro immigrati: negozi saccheggiati e auto bruciate

Lunedì la polizia sudafricana ha arrestato oltre 60 persone a seguito di saccheggi a Johannesburg e delle proteste nel settore dei trasporti legate a un’ondata di risentimento contro gli stranieri. Almeno 41 persone sono state arrestate dopo che centinaia di persone hanno marciato attraverso il Central Business District (CBD) di Johannesburg, saccheggiando negozi e incendiando auto e edifici, ha detto la polizia in un comunicato. Tale violenza esplode periodicamente in Sudafrica, dove molti cittadini danno la colpa agli stranieri per l’alto tasso di disoccupazione, in particolare nel lavoro manuale.

Il ministro della polizia Bheki Cele ha insistito sul fatto che la violenza era legata alla “criminalità” piuttosto che alla “xenofobia”. La xenofobia è usata come una scusa”, ha detto Cele ai giornalisti . “Per ora non c’è nulla che provi alcuna forma di questo conflitto tra sudafricani e cittadini stranieri”.