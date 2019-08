Milano Municipio 4, il posto di comando dell’illegalità

CITY REPORT – – Via Bonfadini n. 38/40 #municipio4 Milano un “non luogo” di recente occupazione , la ex calcestruzzi spa .

Una nuova occupazione strategica per il crimine proprio di fronte al campo rom che si aggiunge a tutte quelle già presenti nel quadrilatero del “quartiere fantasma ” che comprende via pestagalli , medici del vascello, Zama e il nuovo quartiere in edificazione di cascina merazzate .

All’interno di questa struttura troviamo i personaggi che si occupano di gestire lo smaltimento abusivo e pericoloso dei rifiuti a pagamento , alla luce del sole .

La struttura che li ospita è dotata di ogni cosa , tra cui la corrente elettrica frigoriferi TV ecc ecc , e gli spazi che li ospitano sono arredati puliti e confortevoli .

Oltre a ciò dalla stessa struttura si può accedere attraverso alla tettoia all’edificio abbandonata confinante, già da noi visitato negli scorsi mesi .