L’uomo che ha fermato lo stupratore: “una scena da bestia”

Torino – Scende le scale e sorprende lo stupratore in azione: “Lui le stava addosso, una scena bestiale”. Stava uscendo per portare a spasso i cani quando all’improvviso uno sconosciuto l’ha aggredita e trascinata nell’androne di un palazzo di corso Giulio Cesare, a Torino. È successo intorno alle 6.30 di lunedì 26 agosto: la donna è stata picchiata ed ha iniziato ad urlare per cercare di richiamare l’attenzione dei passanti.

Un uomo che stava scendendo le scale per andare al lavoro ha messo per fortuna fine alla violenza, togliendo letteralmente il maniaco da sopra la vittima e trattenendolo fino all’arrivo dei poliziotti. Per lo stupratore, un guineiano di 21 anni, è scattato l’arresto in flagranza di reato. La vittima invece è stata accompagnata in ospedale per le numerose ferite subite.