Ong, nave Mare Jonio preleva 100 ”migranti”

ROMA, 28 AGO – La nave Mare Jonio di Mediterranea saving humans ha prelevato di circa cento persone su un gommone ”alla deriva” al largo della Libia. Tra i soccorsi – secondo quanto dichiara la Ong – ci sarebbero 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori.

“Abbiamo individuato il loro gommone, sovraffollato – informa la ong – alla deriva e con un tubolare già sgonfio con il nostro radar, e per fortuna siamo arrivati in tempo per portare soccorso”, che è stato completato alle 8.35 di questa mattina.