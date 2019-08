L’ultima di Zingaretti: “L’Italia non capirebbe un rimpastone”

Roma, 26 Agosto 2019 – “L’Italia non capirebbe un rimpastone del Governo caduto”. Così Nicola Zingaretti, intervenuto in conferenza stampa al termine della riunione al Nazareno in cui il Partito Democratico ha lavorato a sei tavoli di programma prima del dialogo con il Movimento 5 Stelle. (agenzia vista)