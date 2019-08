Islam, imam contro Salvini: sbaglia a baciare il Rosario

Un’ammonizione chiara e diretta contro Matteo Salvini arriva da Abu Shwaima. L’imam rimprovera al leader leghista l’eccessivo e inappropriato utilizzo dei simboli religiosi che – a suo giudizio – vengono ripetutamente strumentalizzati in maniera del tutto inopportuna. Baci al rosario, esposizione di crocifissi e appelli alla Madonna: azioni non sono consentite nelle sedi istituzionali ma solamente nei comizi in piazza.

“L’Italia è un Paese laico” – – Secondo la tesi espressa dal presidente del Centro islamico di Milano e Lombardia, il ministro dell’Interno “durante gli eventi politici può fare quello che vuole: può mostrare la propria fede ed essere orgoglioso di quello in cui crede, giusto o sbagliato che sia”. Ma si tratta di esplicitazioni limitate: “Quando parla da ministro dell’Interno non può essere di parte, non può presentarsi come fedele. L’Italia è un Paese laico”.