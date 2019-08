Roma, afghano accoltella connazionale alla schiena

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha arrestato questa notte un 29enne afghano per tentato omicidio. Una banale lite, scoppiata forse per motivi di gelosia, tra due cittadini afghani di 29 e 32 anni e sfociata nel sangue. Il più piccolo dei due ha sfoderato un coltello con cui ha più volte colpito il connazionale alla schiena.

I fatti sono accaduti dopo la mezzanotte in via Casilina e la vittima si è presentata autonomamente all’ospedale “Vannini” poco dopo. Il personale sanitario ha riscontrato sul suo corpo 4 profonde ferite da arma da taglio nella parte posteriore e laterale del torace al punto da disporne il ricovero in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.