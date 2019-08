Commissario UE, spunta il nome di Gentiloni

Condividi

Sono giorni decisivi per la scelta del commissario Ue dell’Italia. La prevista scadenza del 26 agosto non è ultimativa, ma Bruxelles ha raccomandato ai Paesi membri di rispettare i tempi per consentire alla nuova Commissione di insediarsi il 1 novembre rispettando i passaggi previsti nel Parlamento europeo. Per risolvere l’impasse, secondo fonti parlamentari si starebbe facendo strada l’ipotesi di indicare un ex premier, si fanno i nomi di Paolo Gentiloni e Enrico Letta. Mentre Matteo Renzi ha smentito “in modo categorico” di essere in corsa per la nomina a Commissario Ue.

La questione è legata a doppio mandato alla crisi di governo. Il rispetto della ‘dead line’ di lunedì prossimo imporrebbe una scelta da parte del governo dimissionario, una ipotesi comunque possibile. “Io commissario Ue per l’Italia? Sono concentrato su altri temi…” si è limitato a rispondere Enrico Letta, a margine del suo intervento al Meeting di Rimini. Bocca cucita da parte dell’ex premier sulla attuale crisi di governo.