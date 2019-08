Germania: ‘stop status di rifugiato e chi torna in patria in vacanza’

“Se un rifugiato siriano si reca regolarmente in Siria in vacanza non può sostenere seriamente di essere perseguitato in patria. Dobbiamo togliere a questa persona lo status di rifugiato”. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, in una un’intervista a Bild am Sonntag. Parole, queste, destinate ad accendere il dibattito politico, non solo in Germania.

Sul tema dell’immigrazione, Seehofer ha posizione ben più restrittive rispetto a quelle di Angela Merkel, tanto che già in passato ha più volte pesantemente criticato la politica di accoglienza dei rifugiati seguita dalla Cancelliera.