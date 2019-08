Verona: cibo scaduto in una comunità per mamme e bambini

VERONA (19 Agosto 2019). C’è del sugo di pomodoro la cui confezione riporta come data di scadenza il 3 agosto 2016. L’orzo solubile non sarebbe più commestibile dal 26 luglio di quest’anno, il sugo con basilico bio dal 31 luglio. I peperoni sono tutti raggrinziti e ammuffiti. Tutto questo si trova dentro la dispensa della comunità “Mamma bambino” in via Ponte San Pancrazio, nella quale il Comune di Verona fa alloggiare cinque nuclei famigliari. Tutto questo dovrebbe servire a preparare pranzo e cena alle mamme ospitate insieme ai loro bambini: cibo scaduto che viene servito a dei bambini, per la cui alimentazione e salute l’attenzione dovrebbe essere massima, specie se i piccoli sono affidati a un ente pubblico.

«L’assessore Stefano Bertacco troppo presto ha convocato in pompa magna la conferenza stampa nel corso della quale decantava come ottimi i Servizi sociali veronesi» dichiara l’avvocato Francesco Miraglia. «Troppo presto ha sbandierato ai quattro venti la querela nei miei confronti, reo, a suo dire, di screditare l’ottimo operato del suo Comune in materia di assistenza all’infanzia e alle donne in difficoltà. Forse altrettanta celerità e tanta premura avrebbe dovuto impiegarla nel controllare come funzionano davvero i Servizi sociali gestiti dal Comune che lui amministra. Cibo scaduto ai bambini? Ma scherziamo!».