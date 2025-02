Vermi nella pasta dei bambini a scuola nel Trevigiano

Nell’hinterland di Treviso, nella mensa di una scuola elementare, gli insegnanti trovano vermi nella pasta al sugo

Il caso, raccontato dal “Corriere della Sera”, riguarda la Luigi Einaugi di San Cipriano a Roncade, dove giovedì alcune maestre, che stavano accompagnano gli alunni a pranzo, hanno notato i vermi tra i rigatoni. E’ subito stato avvertito il comitato mensa, che ha informato tutte le famiglie dei bambini. La società finita nella bufera già in passato aveva suscitato forti polemiche per vicende del genere.

I precedenti

A novembre 2022 in un Comune vicino, Casale sul Sile, erano stati notati filamenti metallici su una crema di carote servita dall’azienda e le proteste delle famiglie si erano allargate anche negli altri Comuni dove la multinazionale gestiva, e in alcuni casi ancora gestisce, il servizio mensa. La situazione sembrava però risolta, anche se proprio a Casale l’anno scorso c’era stata la risoluzione del contratto.

E anzi, in alcuni Comuni proprio quella società ha ottenuto nuovi appalti. A Roncade pochi mesi fa il colosso aveva avuto la meglio sul gestore precedente, la Ristorazione Ottavian, per servire i pasti in due scuole primarie e due dell’infanzia. E molte proteste, soprattutto legate alla temperatura dei cibi, ci sono state anche nel comitato mensa del plesso di Biancade, dove il Comune aveva quindi dato sanzioni e allertato le autorità.

Il sindaco: “Valuteremo l’iter per proteggere i bambini”

Il sindaco di Roncade Marco Donadei dice di essere intervenuto non appena appresa la notizia. “Abbiamo contattato subito il biologo per il controllo del servizio, il quale ha raccolto campioni e li ha inviati al Servizio igiene alimentare e nutrizione dell’Usl 2. E’ un fatto gravissimo, la ditta ha già avuto segnalazioni. La soglia di attenzione dell’amministrazione è altissima, gli esami di controllo necessari sono già in fase di esecuzione e ne attendiamo gli esiti. Chiederemo spiegazioni e valuteremo l’iter per garantire i nostri bambini”.

Dalla società solo silenzio

La società non ha detto una parola. Dal sito ufficiale si capisce che c’è qualche problema organizzativo con un avviso che comunica la variazione del menu per un problema di approvvigionamento. Niente “misto d’uovo”, si dice, ma “polpette di merluzzo”. I vermi però erano nella pasta al sugo. Che fortunatamente non è stata servita ai bambini.

www.tgcom24.mediaset.it