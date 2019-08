Donna rapita in pieno centro a Torino, fermati tre tedeschi

Tre uomini di lingua tedesca hanno rapito a bordo di un furgone una donna macedone con il passaporto australiano al centro di Torino e sono stati fermati dalla Polizia.

La Polizia di Torino è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione che in pieno centro attorno alle 10.15 una donna è stata fatta salire a forza su di un furgone nero. La donna, che urlava chiedendo aiuto, era in compagnia di un uomo, che è fuggito e non è stato ancora rintracciato. Dopo un breve inseguimento, le volanti della Polizia hanno trovato il furgone nei pressi di un parcheggio privato non lontano dalla Questura. I tre uomini a bordo, con giubotti antiproiettili, sono stati fermati e la donna, incolume, liberata. A bordo sono stati rinvenuti nastro isolante, fascette bloccanti, pistole a salve prive del tappo rosso, un coltello con lama di 30 centimetri e anche pettorine e cappellini Interpol per travisarsi. Sono state rinvenute anche targhe rubate ad Aosta per coprire la targa del veicolo.