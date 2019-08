Milano: 64enne accoltellata al collo in centro, fermato bengalese

Milano, sangue in centro: donna accoltellata in Largo La Foppa, è grave. L’ha sorpresa alle spalle e l’ha buttata a terra. Poi ha spaccato una bottiglia e ha infierito con violenza su di lei, come testimoniano i cocci di vetro e l’enorme macchia di sangue che restano davanti all’ingresso del signorile condominio al civico 4.

Follia lunedì mattina in pieno centro a Milano, dove una donna di sessantaquattro anni è stata aggredita e accoltellata in Largo La Foppa. Pochi minuti dopo mezzogiorno, per cause ancora non chiare, la 64enne è stata strattonata da un uomo – un 38enne del Bangladesh, regolare e senza precedenti – che l’ha poi spinta a terra. Con la signora ferma sull’asfalto, lui sarebbe salito su di lei e l’avrebbe colpita più volte con un coccio di bottiglia, sferrandole dei violentissimi fendenti al collo, a un polso e alla spalla.