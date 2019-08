Salvini: “No inciuci e governo tecnico”

“Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o ‘di scopo’(?) non fermeranno la voglia degli Italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l’Italia dei Sì. Ci stai???”.

Lo scrive il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel suo primo tweet della giornata.

