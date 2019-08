Festa islamica a Gerusalmme, violenze sulla Spianata delle Moschee

Diversi fedeli musulmani che celebrano oggi l’Eid al-Adha, Festa del sacrificio, sono rimasti feriti durante i disordini con la polizia israeliana scoppiati sulla Spianata delle Moschee, il Monte del Tempio per gli ebrei, a Gerusalemme. Il quotidiano israeliano ‘Ha’aretz’ parla di 61 feriti ricoverati in ospedale. In previsione di possibili tensioni nella giornata di oggi – che vede coincidere la festività dell’Eid-al-Adha con il giorno di lutto e digiuno per gli ebrei, il Tisha B’Av, la polizia aveva chiuso la Spianata delle Moschee ad ebrei e turisti.

I disordini – riferisce ‘Ha’aretz’ citando le forze dell’ordine – sono scoppiati quando i fedeli musulmani hanno iniziato a lanciare oggetti. Gli agenti hanno fatto uso di granate stordenti e di gas lacrimogeni. Intanto la decisione di chiudere il Monte del Tempio agli ebrei ha fatto insorgere esponenti della destra nazionalista israeliana: il ministro dei Trasporti Bezalel Smotrich ne ha chiesto la riapertura “dopo la rimozione dei terroristi”.