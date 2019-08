Renzi: “l’ignoranza grillina fa proseliti”

“Ieri su Repubblica Piero Ignazi stabilisce un legame tra Berlusconi, Salvini e il sottoscritto attribuendo allo ‘strafottente giovanotto’ ogni tipo di responsabilita’. E parla di ‘devastazione finale’ degli strati popolari ‘attuata da Renzi non solo col Jobs Act’. E dunque ora il Pd deve pensare ai piu’ deboli. Come se prima non lo avesse fatto. Che la sinistra fatichi a raccogliere il voto dei ceti popolari non e’ un mistero. Ma non da oggi. Nel 1994 Chiamparino, uno dei migliori esponenti della sinistra, perse il collegio operaio di Mirafiori contro il semisconosciuto Meluzzi di Forza Italia. E in questi 25 anni e’ andata quasi sempre cosi’, con l’eccezione del 2014 quando abbiamo sfondato anche tra i ceti popolari”.

Lo scrive il senatore del Pd Matteo Renzi, in una lettera al quotidiano La Repubblica.