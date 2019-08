Morto ex ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

L’ex ministro dell’Economia e presidente di UniCredit, Fabrizio Saccomanni è morto oggi, secondo quanto si apprende. Saccomanni, nato nel 1942, dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato ministro dell’Economia e delle Finanze del governo Letta. Dal 13 aprile 2018 era il presidente del consiglio d’amministrazione di UniCredit. adnkronos

Banchiere ed economista Saccomanni, 76 anni, ha avuto un malore mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Solo ieri aveva partecipato insieme al ceo, Jean Pierre Mustier alla conferenza stampa di Unicredit per commentare la semestrale dell’istituto.