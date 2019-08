Contro i Cc con un coccio di bottiglia, marocchino fermato con taser

Torino – Rissa nel bar Corazon di corso Giulio Cesare – Intervento dei carabinieri per una rissa tra clienti la sera di sabato 3 agosto 2019 al bar Corazon di corso Giulio Cesare 125. I militari dell’Arma hanno dovuto usare, per la prima volta in città, il taser per immobilizzare uno dei più esagitati che si era lanciato contro di loro impugnando dei cocci di vetro. Si tratta di un ragazzo marocchino di 27 anni, prima trasportato all’ospedale Giovanni Bosco e poi arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, rissa e danneggiamento.

Le altre otto persone protagoniste della rissa nel locale erano invece fuggite all’arrivo della pattuglia, facendo perdere le loro tracce.