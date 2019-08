Tampona e uccide due ragazzi dopo una lite, ai domiciliari dopo 4 giorni

Condividi

Matteo Scapin tornerà a casa. Il gip Vito di Vita ha interrogato nel pomeriggio di oggi l’automobilista, a cui il pm Raffaella Latorraca ha contestato il duplice omicidio volontario per la tragedia di sabato sera ad Azzano in cui hanno perso la vita, investiti, Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18 anni.

Come scrive il Messaggero, il Gip ha ritenuto di riqualificare l’accusa in omicidio stradale aggravato dall’omissione soccorso e ha concesso gli arresti domiciliari a Scapin: per il giudice, dunque, non ci sarebbe stata la volontà di uccidere, così come contestava la Procura.