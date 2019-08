“Salvini messo alla berlina perché piace agli italiani”

di Maurizio Politi (Lega Roma)

Ma veramente Salvini era al mare senza maglietta? Dite sul serio?

Un uomo che ad Agosto va al mare a prendere il sole? In una spiaggia pubblica e non nelle tenute del Presidente della Repubblica o una spiaggia privata? Cioè, ha avuto l’ardire di suonare anche un po di musica?

Perché all’inizio non ci credi, guardi attonito le pagine facebook dei tuoi amici di sinistra che lo criticano per questo e pensi che veramente la classe dirigente della sinistra in Italia è arrivata veramente alla frutta. Perché si, il via libera lo hanno dato loro.

Un tempo la democrazia era una cosa bella, oggi una serie di voci scomposte che si accavallano contro il malcapitato di turno. Quella serie di voci che ha ridotto i politici italiani ad oggetto di scherno continuo. Il gossip tira sempre più della sostanza.