Strage Texas, “Diranno che sono un suprematista bianco”

Condividi

Le indagini sulla sparatoria in un supermercato Walmart a El Paso, città al confine col Messico dove la maggioranza della popolazione è ispanica, sono orientate verso possibile crimine d’odio. Gli investigatori hanno riferito di essere entrati in possesso di un manifesto suprematista attribuito a Patrick Crusius, il 21enne arrestato per la strage.

Circola in rete il presunto manifesto del killer de El Paso con le ragioni politiche ed economiche che l’avrebbero indotto al gesto, nonché le armi scelte. “Democratici e Repubblicani – si legge nel documento di quattro pagine che circola in rete – hanno sbagliato per decenni e anche i Repubblicani in Texas sono pro immigrazione”. Poi attacca la popolazione “ispanica” che starebbe “invadendo lo Stato”. Quindi scrive, motivando le ragioni personali che l’avrebbero indotto al gesto: