Esasperato dai nomadi, sindaco di sinistra chiede aiuto a Salvini

Claudio Marian da due anni è sindaco di Noventa di Piave (Venezia) alla guida di una giunta di centrosinistra. Esasperato dalle continue richieste dei nomadi ora ha chiesto aiuto al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo ha fatto attraverso il consigliere comunale leghista Giorgia Andreuzza.

Da anni, le famiglie nomadi che hanno preso possesso di alcune residenze vicino al centro città chiedono con insistenza al sindaco che la loro condizione venga regolarizzata. E lui ha scritto a Salvini. «Non sono “allineato” con Salvini – ha spiegato il sindaco, come riporta il Corriere – semplicemente in questa vicenda credo la pensi come me, che è necessario regolarizzare la situazione. Ora gli occupanti non pagano l’affitto, non hanno allacciamenti regolari ai servizi, creano disagio agli altri residenti».